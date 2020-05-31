Доктор Мясников оценил шансы заражения коронавирусом через животных

Врач и телеведущий Александр Мясников завил, что заразиться коронавирусом через домашних животных невозможно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку – нет!" – заявил доктор.

Мясников напомнил, что единственным доказанным способом передачи коронавируса является заражение воздушно-капельным путем. При этом COVID-19 не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Однако доктор указал на низкую вероятность заражения COVID-19 через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах, а также через кровь. Кроме того, весьма вероятно заражение через слизистые и глаза, подчеркнул врач.