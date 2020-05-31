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Доктор Мясников оценил шансы заражения коронавирусом через животных

, ИА "Амител"
Телеведущий развеял еще один популярный миф о заболевании
Фото: Yandex.ru

Фото: Yandex.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников завил, что заразиться коронавирусом через домашних животных невозможно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку – нет!" – заявил доктор.

Мясников напомнил, что единственным доказанным способом передачи коронавируса является заражение воздушно-капельным путем. При этом COVID-19 не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Однако доктор указал на низкую вероятность заражения COVID-19 через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах, а также через кровь. Кроме того, весьма вероятно заражение через слизистые и глаза, подчеркнул врач.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.05.2020 13:14
гость

Ранее Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса, так как клинические испытания могут длиться от трех до пяти лет. Он уточнил, что разработку вакцины можно ускорить, протестировав ее на ограниченном числе людей, но применять новые препараты на всем населении опасно. При этом Мясников не исключил, что за время разработки вакцины необходимость в ней может отпасть.
Продолжение статьи.

31.05.2020 13:38
- гость -

Так он завтра свои слова назад возьмет - с него станет.

31.05.2020 13:48
- гость -

Пропутинская шпана в действии...

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