В барнаульской больнице рассказали, как оказывают помощь "нековидным" пациентам

Работники Краевой клинической больницы в Барнауле рассказали о том, как оказывают экстренную медицинскую помощь "нековидным" пациентам. Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте медучреждения.

"Наши коллеги из других больниц взяли на себя работу по борьбе с коронавирусом, а экстренная помощь "нековидным" пациентам фактически сосредоточена у нас. И таких больных меньше не стало", – сказано в публикации.

Отмечается, что всех пациентов, которые поступают в учреждение, в обязательном порядке обследуют на коронавирус. Из-за высоких рисков заражения медперсонал работает в средствах индивидуальной защиты, особенно в приемном отделении.

Все больные при этом должны находиться в палатах и носить маски. Кроме того, ограничено посещение родственников.

Медики также поблагодарили всех коллег, волонтеров-медиков и пациентов за поддержку, понимание ситуации, дисциплинированность и четкое выполнение всех требований.