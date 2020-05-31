В барнаульской больнице рассказали, как оказывают помощь "нековидным" пациентам

Работники Краевой клинической больницы в Барнауле рассказали о том, как оказывают экстренную медицинскую помощь "нековидным" пациентам. Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте медучреждения.
Хотим поделиться происходящим у нас. ⠀ ⠀ 🏥• Наши коллеги из других больниц взяли на себя работу по борьбе с коронавирусом, а экстренная помощь "нековидным" пациентам фактически сосредоточена у нас. И таких больных меньше не стало. Всех пациентов, которые к нам поступают, мы обязательно обследуем на COVID-19, а медицинский персонал, особенно в приемном отделении работает в средствах индивидуальной защиты.⠀ ⠀ • Мы тоже работаем в условиях эпидемии, и риск заболевания сотрудников у нас тоже высок. Мы работаем в условиях карантина: пациенты должны находиться в палатах, носить маски, ограничено посещение родственников. ⠀ ⠀ 🤗Хотим сказать слова благодарности всем нашим коллегам, волонтерам-медикам, всем нашим пациентам за поддержку, понимание ситуации, дисциплинированность, четкое выполнение всех требований. #мывместе – это не только про волонтеров, медицинских работников – это про всех нас, про то, как важно поддерживать друг друга и чувствовать эту поддержку в сложных ситуациях! Спасибо!
"Наши коллеги из других больниц взяли на себя работу по борьбе с коронавирусом, а экстренная помощь "нековидным" пациентам фактически сосредоточена у нас. И таких больных меньше не стало", – сказано в публикации.
Отмечается, что всех пациентов, которые поступают в учреждение, в обязательном порядке обследуют на коронавирус. Из-за высоких рисков заражения медперсонал работает в средствах индивидуальной защиты, особенно в приемном отделении.
Все больные при этом должны находиться в палатах и носить маски. Кроме того, ограничено посещение родственников.
Медики также поблагодарили всех коллег, волонтеров-медиков и пациентов за поддержку, понимание ситуации, дисциплинированность и четкое выполнение всех требований.
Комментарии
А медики в поликлиниках не могут заразиться?