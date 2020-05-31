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"Совершенно необычное ощущение". Песков рассказал о потере обоняния при COVID-19

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента РФ не мог отличить курицу от клубники во время болезни
Фото: instagram.com/zarubinreporter

Фото: instagram.com/zarubinreporter

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал о потере обоняния и вкуса при коронавирусе. Фрагментом беседы поделился автор передачи Павел Зарубин в своем Instagram.

"Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что по ощущениям вызванное коронавирусом заболевание можно сравнить с гриппом. Он рассказал, что в тот день, когда заразился, он полтора часа занимался в спортзале и пробежал семь километров.

"Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает", – заключил Песков.

Напомним, о заболевании коронавирусом Пескова стало известно 12 мая. Тогда его супруга Татьяна Навка сообщила, что их обоих положили в больницу. 25 мая было объявлено о выздоровлении супругов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.05.2020 16:04
- гость -

Лучше бы фотки с больницы где лечился выложил. И чем там кормят.

31.05.2020 16:10
- гость -

Врун он и есть врун. Пиарщики блин.

31.05.2020 16:14
Гость

За враньё ещё ответишь!

31.05.2020 16:27
гость

шеф то навещал?

31.05.2020 16:28
Пионер

ну то что вы совсем нюх потеряли с шефом общеизвестная информация

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