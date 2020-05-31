"Совершенно необычное ощущение". Песков рассказал о потере обоняния при COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал о потере обоняния и вкуса при коронавирусе. Фрагментом беседы поделился автор передачи Павел Зарубин в своем Instagram.

"Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что по ощущениям вызванное коронавирусом заболевание можно сравнить с гриппом. Он рассказал, что в тот день, когда заразился, он полтора часа занимался в спортзале и пробежал семь километров.

"Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает", – заключил Песков.

Напомним, о заболевании коронавирусом Пескова стало известно 12 мая. Тогда его супруга Татьяна Навка сообщила, что их обоих положили в больницу. 25 мая было объявлено о выздоровлении супругов.