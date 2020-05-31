Безработный бийчанин украл смартфон у знакомого во время застолья

В Бийске задержан подозреваемый в краже смартфона, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в органы обратился 30-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что накануне распивал со знакомыми спиртные напитки в гараже. После застолья горожанин обнаружил пропажу телефона, ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний ранее судимый безработный мужчина. Он признался, что забрал гаджет со стола в тот момент, когда его владелец отвлекся.

Правоохранители изъяли у злоумышленника устройство и вернули заявителю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писал amic.ru, барнаулец украл у знакомого мобильный телефон и банковскую карту с 800 тысячами рублей, когда тот уснул в такси. На момент задержания подозреваемый уже успел потратить внушительную сумму денег на личные нужды, купив в том числе автомобиль.