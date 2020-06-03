Без перелетов и лишних трат. Как из Барнаула купить недвижимость в Москве и Питере

Покупка жилья – всегда долгий и хлопотный процесс. Особенно если приобретать квартиру в другом городе. Сейчас сделать это можно быстро и безопасно онлайн. Например, купить жилье в Москве можно прямо из Барнаула. Этим занимается компания "Барнаулкапстрой", которая сотрудничает с крупным застройщиком – "Группой ЛСР".

"Одна из последних сделок была проведена нами в апреле. Посредством электронной регистрации через Сбербанк мы зарегистрировали договор. Далее по экспресс-почте высылали документы, согласовывали, подписывали. Все прошло хорошо, как и всегда", – рассказали в компании.

Чтобы приобрести недвижимость в Москве, необходимо прийти в офис продаж компании, где специалисты покажут варианты квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы. Также могут подготовить индивидуальный запрос на определенных условиях, например, по платежам и скидкам.

Вся сделка проходит в Барнауле. Покупатель квартиры производит оплату только после того, как из Москвы приходят документы о регистрации со штампом Росреестра.

"Бывали и такие случаи, что клиенту хотелось посмотреть на дом, на квартиру, на стройку, если это "долевка". Это все возможно, наш сотрудник летит в Москву вместе с покупателем, организует показ", – говорят в "Барнаулкапстрое".

Также будущие хозяева могут наблюдать за строительством дома по камерам в режиме онлайн.

Сейчас "Барнаулкапстрой" предлагает квартиры в нескольких московских жилых комплексах. Например, ЖК "Лучи", который расположен в Западном округе. Всего в двух километрах находится Ульяновский лесопарк и Чоботовский лес, где круглый год можно гулять всей семьей на свежем воздухе. В пешей доступности станция метро "Солнцево". В наличии жилье разной площади. Проектная декларация.

Тем, кто любит комфорт, городское движение, ценит время, стоит обратить внимание на ЖК "Ленинградка 58". Это современный жилой комплекс бизнес-класса в престижном районе столицы. Его изюминка – квартиры с террасами, откуда открывается потрясающий вид на Химкинское водохранилище. Проектная декларация.

Жилой комплекс "Зиларт", который расположен в новом микрорайоне, отлично подойдет семьям с детьми. Здесь особая атмосфера покоя и безопасности. ЖК находится недалеко от центрального пешеходного бульвара. Он состоит из нескольких многоэтажных домов с квартирами разных площадей. Проектная декларация.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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