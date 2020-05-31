Алтайского подростка осудят за распространение интимных фотографий

16-летнего учащегося одного из колледжей Михайловского района Алтайского края обвиняют в рассылке интимных фотографий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным ведомства, в декабре 2019 года обвиняемый нашел у своего однокурсника в смартфоне интимные фото его знакомой. Уговорив товарища переслать ему эти снимки, молодой человек разместил их у себя в профиле в соцсети и предоставил к ним доступ нескольким людям.

Тем самым подросток нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни. Его обвиняют по статье "Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну".

Свою вину молодой человек признал и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.