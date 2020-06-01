В Горном Алтае рассказали, с какой скоростью можно плавать по Телецкому

На Телецком озере в Республике Алтай установили ограничение по безопасной скорости движения маломерных судов. Она составляет 35 километров в час. Ограничение действует в период навигации и распространяется на акваторию Телецкого озера в границах Артыбаша и Иогача.

"Ограничение скорости движения установлено для обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Республики Алтай и предотвращения количества происшествий с маломерными судами и гибели людей", – подчеркивают в региональном МЧС.

В ведомстве напоминают, что Телецкое озеро относится к внутренним водным путям Российской Федерации, где действуют правила плавания судов. За превышение установленной скорости предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до полугода.