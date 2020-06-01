Первый летний день 2020 года в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, будет теплым и сухим. Но не везде.

В отдельных районах специалисты краевого Гидрометцентра обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров. В течение дня воздух прогреется до +28...+33 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов.

Как уже сообщал amic.ru, по прогнозам синоптиков, июнь в Алтайском крае в этом году будет теплее обычного. Среднемесячная температура превысит норму на один-два градуса. При этом и осадков обещают на 20-30% больше.