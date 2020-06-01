Алтайский дальнобойщик попал жесткое ДТП в Пермском крае

Фото: "Подслушано. Пермь"

Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург в воскресенье, 31 мая.

По предварительной версии, на 36-м километре дороги КамАЗ с прицепом, за рулем которого находился житель Казахстана, нарушил безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Scania с прицепом под управлением жителя Алтайского края.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, в результате ДТП пострадал 32-летний пассажир грузовой иномарки.

Ранее amic.ru писал о смертельной аварии в Алтайском крае, в которой также поучаствовали КамАЗ и Scania. В Романовском районе водитель фуры, предположительно, уснул за рулем и врезался в отечественный грузовик. В результате скончался 52-летний пассажир КамАЗа.