День защиты детей в Барнауле отпразднуют в онлайн-формате

Сегодня, 1 июня, на сайтах образовательных организаций в рамках фестиваля "Детское время – онлайн" состоятся мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

В течение дня будут проходить интерактивные акции, конкурсы, экскурсии, флешмобы, мастер-классы и викторины, в которых могут поучаствовать не только юные барнаульцы, но и их родители.

Кроме того, в этот день можно посмотреть выступления художественных коллективов города, спеть с воспитанниками вокальных студий и станцевать с участниками хореографических ансамблей.

Для участия нужно найти на сайте любой образовательной организации города ссылку на фестиваль "Детское время – онлайн". Скачать документ с расписанием мероприятий и ссылками на просмотр можно по этой ссылке.