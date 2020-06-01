День защиты детей в Барнауле отпразднуют в онлайн-формате

Сегодня, 1 июня, на сайтах образовательных организаций в рамках фестиваля "Детское время – онлайн" состоятся мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
В течение дня будут проходить интерактивные акции, конкурсы, экскурсии, флешмобы, мастер-классы и викторины, в которых могут поучаствовать не только юные барнаульцы, но и их родители.
Кроме того, в этот день можно посмотреть выступления художественных коллективов города, спеть с воспитанниками вокальных студий и станцевать с участниками хореографических ансамблей.
Для участия нужно найти на сайте любой образовательной организации города ссылку на фестиваль "Детское время – онлайн". Скачать документ с расписанием мероприятий и ссылками на просмотр можно по этой ссылке.
Комментарии
Откройьте стадионы
Хватит издеваться над детьми со здоровым иммунитетом!!!
Потом как их из подворотни будете вытаскивать???
Пусть чинушки онлайном празднуют сами
А дети в подворотнях отпразднуют без их флешмоба
Клоун, вытащи своих детей из подворотни, а то вырастут такими же как ты.