Нарколог назвал гарантированный способ бросить курить

Избавиться от табачной зависимости человеку поможет изменение образа мышления и поведения, заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в интервью RT.

По словам специалиста, зависимость от табака в основном определяется социально-психологическим фактором. Поэтому прежде всего нужно проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика. Например, срабатывают ли такие стереотипы, как "закурить в компании" или "закурить после еды", на желание снова взять сигарету.

"Купировать синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить", – пояснил нарколог.

Именно поэтому человеку для окончательного отказа от курения следует замотивировать себя и найти для этого стимулы и готовность менять себя. "А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки", – подытожил Зыков.