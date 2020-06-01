"Обнял бы и расцеловал. Да, у меня COVID-19". Житель Алтая поделился фото из госпиталя

Житель Республики Алтай в своем аккаунте в Instagram поделился фото, на котором он лежит в ковидном госпитале в кислородной маске.

"Передаю пламенный привет всем, кто, встречая меня на улице в маске, хихикал и отшучивался: "трусишка", "все это фигня" и крутил пальчиком у виска… Если до сих пор кто-то не в курсе – маска защищала не меня, а вас. Всех бы вас сейчас обнял и расцеловал. Да, у меня COVID-19. Перешедший в двустороннюю пневмонию. Всем здравствовать и счастливыми быть", – цитируют пациента "Новости Горного Алтая".

Также мужчина рассказал о симптомах болезни. Это высокая температура, кашель и жжение в легких.

Как уже сообщал amic.ru, в Республике Алтай на сегодняшний день выявлено 132 случая заболевания COVID-19.