Барнаульцы больше всех в России думают о будущем своих детей

Более 70% жителей Барнаула считают необходимым откладывать деньги на будущее детей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Сбербанк страхование жизни".
Столица Алтайского края оказалась на втором месте в списке. Больше о будущем своих отпрысков задумываются только в Махачкале – там важность накоплений признали почти 84% опрошенных. Меньше всех разделяют мнение в Санкт-Петербурге, где положительно ответила лишь треть респондентов.
Сумма накоплений везде разнится. Самые высокие значения оказались в Москве (больше 17 млн рублей) и Санкт-Петербурге (9,5 млн). В других миллионниках размер необходимых накоплений оказался скромнее – почти от 4,5 млн в Уфе до 6,2 млн в Екатеринбурге.
В городах с меньшим населением запросы также оказались ниже: от 2,8 млн в Махачкале почти до 4 млн в Оренбурге.
Самыми главными целями накоплений россияне назвали оплату высшего образования и приобретение отдельного жилья.
Комментарии
Сопоставьте этот рейтинг с рейтингом уровня средних зарплат в регионах и вы увидите, что дело вовсе не в "самых заботливых родителях", а всё куда прозаичнее.
в перспективных регионах у детей боле-менее всё понятно, а у нас родителям приходится больше думать о будущем детей, что бы не попасть в ситуацию как в анекдоте про глистов...
Какой-то бред, может это сейчас так, но вот я с 90-х и моим родители, как и родители моих знакомых по 4 миллиона на покупку жилья и образования нам не копили. Предполось, что ты ребенок Учишься на бюджете, затем работаешь и покупаешь жилье сам со своей семьей, когда женишься и выйдешь замуж