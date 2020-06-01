Барнаульцы больше всех в России думают о будущем своих детей

Более 70% жителей Барнаула считают необходимым откладывать деньги на будущее детей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Сбербанк страхование жизни".

Столица Алтайского края оказалась на втором месте в списке. Больше о будущем своих отпрысков задумываются только в Махачкале – там важность накоплений признали почти 84% опрошенных. Меньше всех разделяют мнение в Санкт-Петербурге, где положительно ответила лишь треть респондентов.

Сумма накоплений везде разнится. Самые высокие значения оказались в Москве (больше 17 млн рублей) и Санкт-Петербурге (9,5 млн). В других миллионниках размер необходимых накоплений оказался скромнее – почти от 4,5 млн в Уфе до 6,2 млн в Екатеринбурге.

В городах с меньшим населением запросы также оказались ниже: от 2,8 млн в Махачкале почти до 4 млн в Оренбурге.

Самыми главными целями накоплений россияне назвали оплату высшего образования и приобретение отдельного жилья.