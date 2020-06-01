Шнуров посмеялся над артистами, которые просят помощи у государства

Российские артисты заявили, что пострадали от коронавируса и попросили помощи у государства. Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял эту ситуацию.
Он предложил ввести в обиход наречие, которое обозначает "находиться в закрытом помещении без средств к существованию".
"Все попрятались по гнездам. И вельможи, и народ", – описал Шнуров ситуацию с вынужденной самоизоляцией. При помощи игры слов он добавил, что в это непростое время "голоднее всего" было звездам, которые пришли просить пособие.
Ранее на заявление Иосифа Пригожина о том, что артисты должны получать выплаты, ответил Григорий Лепс.
"Работать надо", – сказал он.
Комментарии
Сколько он за рекламу поправок к конституции получил? Понятно, что теперь он при деньгах. Но стоит ли гордиться тем, что выгодно продал свою пятую точку?
"Все попрятались по гнездам. И вельможи, и народ"
вельможи скорее по норам попрятались, по очень глубоким норам
из шрека тут же фекалии полезли ))
Пел тут один "Выборы, выборы кандидаты п...", а сам вступил в Партию роста. Уже не далёк тот день когда он объявит себя
п...кандидатом.
Амик, а в чем смысл пошлятину пиарить?
1.06.2020 11:16
- гость -
Я тоже смеялся узнав, что он в депутаты подался! Тоже эти слова его песни в тот момент вспомнились!
Пусть работают эти артисты...а то заныли за два месяца...Люди творческие всю войну в окопах прошли и работали на заводах не ныли...на велосипед и пиццу развозить на себя не в падлу...щеголять задницами да выделываться на сцене дело не особо достойное для человека...да ещё поют под фонограмму...обманывая народ...А лохи идут и платят им деньги...Проснитесь слепцы вы живёте в обмане...
– Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир, – Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего.
Куклачев написал
Ещё один.
"Оградить нас от этой грязи": Куклачёв назвал главную цель внесения поправок в Конституцию
13 февраля 2020
"Мы против Европы, против всей грязи, которая во всём мире, уже хотим в Конституции даже ввести закон. Не знаю, я не хочу слова "Конституция" касаться - я не настолько образованный, я понимаю тему, я понимаю желание человека, чтобы на конституционном уровне поставить, оградить нас от этой грязи. Я не против. Я поддерживаю это дело. Но всё, что касается Конституции, - я не юрист, мне это трудно. Я человек дела - я не человек каких-то правильных слов, правил, норм. Я человек дела - я беру кошку и делаю из неё человека. Я иду к детям - и помогаю детям найти себя. Ребёнок должен найти себя", - заявил Куклачёв.
Все попрятались по гнёздам:И вельможи, и народ.Голодней всех было звёздам,Взять они хотели (в)мрот. МРОТ в Питере 19 тысяч
Для меня важнее