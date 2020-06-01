Шнуров посмеялся над артистами, которые просят помощи у государства

Российские артисты заявили, что пострадали от коронавируса и попросили помощи у государства. Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял эту ситуацию.

Он предложил ввести в обиход наречие, которое обозначает "находиться в закрытом помещении без средств к существованию".

"Все попрятались по гнездам. И вельможи, и народ", – описал Шнуров ситуацию с вынужденной самоизоляцией. При помощи игры слов он добавил, что в это непростое время "голоднее всего" было звездам, которые пришли просить пособие.

Ранее на заявление Иосифа Пригожина о том, что артисты должны получать выплаты, ответил Григорий Лепс.

"Работать надо", – сказал он.