На Алтае назвали победителей танцевального конкурса "Рио Рита – радость Победы"

В прямом эфире в аккаунте "Рио Рита – радость Победы" руководитель студии танца "Лариса" Лариса Любивая и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных назвали призеров и победителей танцевального конкурса, который был посвящен юбилею Победы и проходил дистанционно.

В конкурсе могли принять участие все желающие. Важно было придать своему номеру дух мая 1945 года, когда ко всем мирным людям вернулась способность радоваться жизни, верить в лучшее будущее, когда люди смогли воссоединиться после долгой разлуки и сказать друг другу о самом главном.

На суд жюри поступило 62 номера из Алтайского края, Омской, Тюменской, Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края, а также Казахстана. Организаторы отмечают, что это небывалое количество для подобного конкурса.

Особенно необычными получились танцевальные номера, снятые в домашних условиях.

"Такого танцевального конкурса домашнего видео на тему "Радости Победы" в нашей стране еще не делал никто, – отмечает Лариса Любивая. – Ролики, созданные дома, получились настолько душевными, что на этапе отбора в интернете они уже набирали по несколько десятков тысяч просмотров. То есть очень понравились аудитории".

Всего получилось 11 категорий в двух номинациях – среди любителей и профессиональных танцоров. Большая часть победителей и призеров конкурса – из Барнаула и Алтайского края. Но призовые места получили и танцевальные коллективы Омска, Новосибирска, Кемеровской области и Красноярского края.

Все участники дистанционного танцевального конкурса "Рио Рита – радость Победы" получат электронный сертификат участника от Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Танцорам, которые заняли призовые места, отправят кубки, дипломы и благодарственные письма губернатора Алтайского края, Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также от партнеров конкурса.

Полный список победителей опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф и в группах "Рио Рита – радость Победы" в социальной сети "ВКонтакте" и аккаунте в Instagram. В этих же профилях можно посмотреть все ролики конкурса.

В Алтайском крае проект "Рио Рита – радость Победы" поддержали: проект "Победа в каждом из нас", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Центр детского творчества Октябрьского района Барнаула и Барнаульский пивоваренный завод.