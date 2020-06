Земля в иллюминаторе видна. Реакция интернета на исторический запуск SpaceX

Космический прорыв произошел 30 мая в Космическом центре Кеннеди во Флориде. NASA и SpaceX со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту. Это первый в истории частный полет в космос с пассажирами. Для США он уникален еще тем, что впервые почти за 10 лет экипаж на МКС был отправлен с их космодрома. Все эти события не обошлись без реакции в соцсетях.

