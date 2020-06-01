Земля в иллюминаторе видна. Реакция интернета на исторический запуск SpaceX

Космический прорыв произошел 30 мая в Космическом центре Кеннеди во Флориде. NASA и SpaceX со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту. Это первый в истории частный полет в космос с пассажирами. Для США он уникален еще тем, что впервые почти за 10 лет экипаж на МКС был отправлен с их космодрома. Все эти события не обошлись без реакции в соцсетях.

Cockpits: Space Shuttle vs. Dragon pic.twitter.com/nt2RG5K648 — Benjamin H. Bratton (@bratton) May 30, 2020

Los Simpson lo volvieron a hacer #SpaceX pic.twitter.com/i178Pm5t6n — Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 30, 2020

Только такой истовый единоросс как Рогозин мог заставить все население России переживать за космическую программу США. — Астинус Половецкий (@DmitryP46910690) May 30, 2020

и о космической ситуации pic.twitter.com/eHbXhGJrVQ — Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) May 30, 2020

Ну подумаешь, запустили они железяку в космос.

Ну, допустим с людьми запустили. И чо?

А парад Победы будет у них 24 июня? Нет.

А салют? Нет.

А голосование по Конституции? Нет.



То-то. — Пятая Кöлöнка (@5th_kolonka) May 30, 2020