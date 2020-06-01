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Земля в иллюминаторе видна. Реакция интернета на исторический запуск SpaceX

, ИА "Амител"
30 мая состоялся первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Космический прорыв произошел 30 мая в Космическом центре Кеннеди во Флориде. NASA и SpaceX со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту. Это первый в истории частный полет в космос с пассажирами. Для США он уникален еще тем, что впервые почти за 10 лет экипаж на МКС был отправлен с их космодрома. Все эти события не обошлись без реакции в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🚀 We did it, @spacex.⁣ ⁣⁣ ⁣ For the first time in history, NASA astronauts have launched from American soil in a commercially built and operated American crew spacecraft on its way to the International Space Station (@iss). The SpaceX Crew Dragon spacecraft carrying NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley (@astro.doug) lifted off at 3:22 p.m. EDT Saturday, May 30 on the Falcon 9 rocket from Launch Complex 39A at our Kennedy Space Center in Florida.⁣⁣ ⁣⁣ The Crew Dragon is scheduled to dock to the space station at 10:29 a.m. Sunday, May 31. After successfully docking, Behnken and Hurley will be welcomed aboard, where they will become members of the Expedition 63 crew, which currently includes NASA astronaut Chris Cassidy (@astro_seal).⁣ ⁣ ⁣ Photos 1, 3 Credit: NASA/Bill Ingalls⁣ Photos 2, 4 Credit: NASA/Joel Kowsky⁣ ⁣ (The first image in this set is a false color infrared exposure of liftoff.) ⁣ ⁣ #nasa #spacex #launch #crewdragon #spacecraft #liftoff #launchamerica

Публикация от NASA (@nasa)

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.06.2020 11:31
- гость -

Хороший у них батут

1.06.2020 11:33
- гость -

что то имперцы и патриоты прижухли ))
даже агитпроп призывает с ответом не торопиться ))

1.06.2020 11:38
- гость -

А не рано ли Маск Роскосмос хоронит? Ну станут наши запуски убыточны, так Рогозин скинет цену, чтобы от него клиенты не ушли, а разницу в цене оплатят российские налогоплательщики. Нужно же поддержать отечественную космонавтику как и нефтедобычу?

1.06.2020 11:39
Filin

Ежели чо, то Энергия многоразовая была, как и Буран. Запустили и запустили, что все возбудились-то? Движки все равно у нас покупают, в какой бы ж... Роскосмос не был. За все 60 лет нормальных движков богатая Америка так сделать и не смогла

1.06.2020 11:46
- гость -

1.06.2020 11:39
Filin
За все 60 лет нормальных движков богатая Америка так сделать и не смогла

Первая ступень (Falcon 9 FT (Block 5))
Маршевые двигатели 9 &#215; Merlin 1D+

Вторая ступень (Falcon 9 FT (Block 5))
Маршевый двигатель Merlin 1D+ Vacuum

1.06.2020 11:52
Doka

Эмоции, конечно хорошо, а по факту выходит - частная (???) компания догнала по технологиям пилотируемые корабли, которые были созданы государством гораздо раньше. Т.е. коллективный труд в лице государства гораздо эффективнее частного ... даже доказывать не надо. Вопрос только в том, насколько профессиональный руководитель (менеджер, директор, президент...) находиться у руля ... как-то так.

1.06.2020 11:52
- гость -

11:39
Filin
Барнаулец, ты смешон. Поккокмок под Таксоубивцом доживает свои последние годики.

1.06.2020 11:55
- гость -

филину помочились а он все про божью росу бухтит ))

1.06.2020 11:57
АБОРИГЕН

1.06.2020 11:52
Doka
Частная корпорация догнала и перегнала все государственные аэрокосмические агенства, перекроив рынок. Она не просто эффективней казённых заведений, она эффективней на порядки.

1.06.2020 11:58
Технолог

1.06.2020 11:39
Filin

Покупали. Контракту пара лет осталась.

Это была гуманитарная помощь, чтобы те, кто еще остались живы в нашей космической отрасли, не побежали работать на Сев.Корею и Иран, как, например, сделали хохлы.

1.06.2020 12:00
месный

ну чё, тут цап-царап уже не проканает!

1.06.2020 12:06
гость

вот нам бы такого президента, как Маск, просто молодчина!

1.06.2020 12:11
A58

2гость 12.06
О да, Лучше Маска никто госбюджеты осваивать не умеет.

1.06.2020 12:13
- гость -

в начале таких сермяжных как филин изведите как класс, потом Маска приглашайте.

1.06.2020 12:14
- гость -

1.06.2020 12:06
гость
вот нам бы такого президента, как Маск, просто молодчина!

А как же стабильность? Придётся же закрыть производство совковых ракет. Думайте он позволит нам и дальше производить, к примеру, УАЗ Буханка, который к слову сказать с 1965 года производится?

1.06.2020 12:15
- гость -

У частника не воруют.

1.06.2020 12:17
- гость -

1.06.2020 11:57
АБОРИГЕН

и как же Вы, эффективность посчитали?
10 лет на миллиарды зелени умножили???
смешно тут про эффективность говорить

1.06.2020 12:19
- гость -

12:17
- гость -
Иди учись бетон заливать, эффективный.

1.06.2020 12:20
- гость -

1.06.2020 12:17
- гость -
не надо все типо в экономические расчеты уводить это блабла.
абориген не экономист. он по факту говорит, что за десять лет вопрос для наса решен положительно.
тогда как в роскосмосе только художественные пуки в лужу, с поиском диверсантов с дрелью

1.06.2020 12:23
А58

А часник сам не ворует? Если чо то илоша на этот полет 3,5 ярда баксов госбюджета САСШ освоил. А у роскосмоса весь годовой бюджет 2.5 ярда. Так что всего лишь бабло победило. Сколько прилипло к лапкам маска мы вряд ли скоро узнаем.

1.06.2020 12:25
- гость -

1.06.2020 12:17
- гость -
квас вылез ))
доллар бумага, госдолгсшавидели))))

ты лучше считай сколько духовноскрепный журналист из роскосмоса миллиардов псу под хвост загнал.

а контролирующие органы сша свои миллиарды в отличии от голиковой считать умеют

1.06.2020 12:27
- гость -

12:23
А58
Так что всего лишь бабло победило. Сколько прилипло к лапкам маска мы вряд ли скоро узнаем.

Беги зашивайся.

1.06.2020 12:32
- гость -

1.06.2020 12:25
- гость -
квас вылез )

У них от успехов Маска пердаки полыхают горячее пламени от двигателя Falcon 9 Они в этой теме ещё несколько дней будут себя пяткой в грудь колотить, доказывая, что они якобы ещё что-то способны повторить.

1.06.2020 12:34
- гость -

Маск-человек дела. Как его с Теслой топили? Машина без бензина-ужас! Дом у него скромнее чем у Малышевой тоже показатель. Человек постоянно что то двигает, несмотря на все козни. Уважение к таким людям.

1.06.2020 12:35
АБОРИГЕН

1.06.2020 12:17
- гость -
Так ты сравни число сотрудников Росскосмоса (190000) и SpaceX (8000) и долю рынка космических запусков которые эти компании занимают и всё станет ясно, кто работает а кто бюджетные деньги пилит.

1.06.2020 12:36
- гость -

1.06.2020 12:32
- гость -
ну пердаки обычно у вашего брата полыхают.
а это вам обычно свойственно везде сталинград и курскую дугу высматривать

1.06.2020 12:38
- гость -

Эра таксования Поккокмока закончилась. Плак-плак.

1.06.2020 12:41
месный

1.06.2020 12:23
А58

Ну прилипло там у Маска что-то и чё, это коммерческая контора, там должно прилепать.
И весь проект задуман чтобы сделать ВЕЩЬ, и он эту вещь сделал. А в рaшке всё задумывается прежде всего, чтобы в карман себе набить, а что в итоге полчится это пофигу как-то совсем.

1.06.2020 12:46
А58

Я вас умоляю. В роскосмос входит три десятка предприятий которые работают по огромному количеству направлений, а спейсх получает все разработки бесплатно от НАСА как главного патентодержателя в этой области в США. По сути контора Маска это аутсорсинговая площадка правительства США чтоб не заморачиваться с фин. отчетностью. Под конкретный узкий проект вливают кучу бабла и технологий. Никто не отрицает что Том Мюллер гениальныйинженер, а Маск талантливый менеджер. Но главное тут - огромный поток денег.

1.06.2020 12:48
- гость -

да какая разница какая интеграция. давайте по факту, результат есть? есть.
у роскосмоса как дела?

1.06.2020 12:52
А58

За такое бабло которое вливают в спейсх у нас бы уже лунную базу построили. Все наши проблемы от бедности.

1.06.2020 12:53
- гость -

1.06.2020 12:46
А58
Я вас умоляю. В роскосмос входит три десятка предприятий которые работают по огромному количеству направлений

С нетерпением ждём ватных историй о секретных ракетах Путина не имеющих аналогов в мире.

1.06.2020 12:57
АБОРИГЕН

1.06.2020 12:46
А58
Что то Рогозину с Роскосмосом и огромный поток денег не помогает. Уж и зарплата у Рогозина выше чем у директора НАСА, а воз и ныне там.

1.06.2020 12:57
- гость -

.06.2020 12:52
А58
у нас бы уже лунную базу построили.

Попробуйте для начала достроить художественный музей или театр кукл. Если получится, то попробуйте космодром Восточный. Но не получится же. В очередной раз всё разворуют.

1.06.2020 13:00
- гость -

Ну что?Прошло каких-то 9 лет и пиндосы наконец-то прекратят гундосить и выпрашивать места для своих астронавтов для полёта на МКС.

1.06.2020 13:02
- гость -

12:52
А58
За такое бабло которое вливают в спейсх у нас бы уже лунную базу построили.
21:41, 25 января 2006
Российская лунная база появится раньше американской

Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия". Об этом пишет газета "Коммерсант".

Севастьянов также отметил, что в 2015 году будет "введен в эксплуатацию" многоразовый корабль "Клипер", с помощью которого и будут осуществляться полеты на Луну. Промежуточной целью для российского корабля станет МКС, которая, по мнению главы ракетно-космической корпорации, к этому моменту превратится в международный космопорт. Помимо "Клипера", предназначенного в основном для транспортировки людей, в строительстве лунной базы будет участвовать межорбитальный буксир "Паром".
---
Так построили уже и Гелий-3 вовсю качают.

1.06.2020 13:02
- гость -

1.06.2020 13:00
- гость -
Ну что?Прошло каких-то 9 лет и пиндосы наконец-то прекратят гундосить и выпрашивать места для своих астронавтов для полёта на МКС.

А вот за эти 9 лет построить художественный музей в Барнауле так и не удалось.

1.06.2020 13:03
А58

Все относительно. То что вам кажется огромными деньгами для роскосмоса, для этой сферы на самом деле гроши. Я выше давал сравнение 3,5 ярда только на программу пилотируемого полета и 2,5 ярда весь бюджет роскосмоса. Я уже давно удивляюсь что наши на эти копейки еще чтото делают и даже ктото своровать исхитряется.

1.06.2020 13:07
- гость -

1.06.2020 12:19
- гость -
Иди учись бетон заливать, эффективный.

На химическом производстве разное строительство бывает, надо знать все тонкости разного производства.

1.06.2020 13:10
М

подпиндосники второй день гуляют, как бы в запой не ушли)))

1.06.2020 13:15
- гость -

1.06.2020 13:03
А58
2,5 ярда весь бюджет роскосмоса. Я уже давно удивляюсь что наши на эти копейки еще чтото делают и даже ктото своровать исхитряется.

Мелочь то какая. Всего то два годовых бюджета Алтайского края.

1.06.2020 13:16
- гость -

Россия лучшая в космической отрасли, была.
А главное еще будет, я это точно знаю.

Почитателей Маска пойму только если они акционеры теслы.

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