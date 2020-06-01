Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей ребенку, сломавшему позвоночник

В Барнауле детский сад выплатил 100 тысяч рублей ребенку, сломавшему позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что мальчик получил травму во время нахождения в детском саду. Из-за отсутствия должного внимания со стороны воспитателя малыш спрыгнул с высокого крыльца и получил компрессионный перелом позвоночника. Ребенку пришлось долгое время ходить в коррекционном корсете, также ему запретили сидеть.

Мама мальчика подала иск о компенсации вреда здоровью в суд, который одобрил требования матери и взыскал с детского сада с невнимательного воспитателя 100 тысяч рублей.