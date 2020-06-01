Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей ребенку, сломавшему позвоночник

В Барнауле детский сад выплатил 100 тысяч рублей ребенку, сломавшему позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что мальчик получил травму во время нахождения в детском саду. Из-за отсутствия должного внимания со стороны воспитателя малыш спрыгнул с высокого крыльца и получил компрессионный перелом позвоночника. Ребенку пришлось долгое время ходить в коррекционном корсете, также ему запретили сидеть.
Мама мальчика подала иск о компенсации вреда здоровью в суд, который одобрил требования матери и взыскал с детского сада с невнимательного воспитателя 100 тысяч рублей.
Комментарии
1,4к баксов)) наверное если бы умер то выплатили целых 2к)
А что так мало то?
Кто нить думает что теперь в течение жизни 1 раз 3-4 года ему предстоит массаж стоимостью 50-80 тысяч рублей.
Да ладно. Чет и без массажа с тремя сломанными позвонками выросли и прожили. И раньше все так. Воспитателей скоро не станет. Как и учителей.
Что за ребенок? С крыльца спрыгнул - и уже перелом. Что-то неладное с нашими детьми происходит
Родители неправильно кормят детей. Ломкость костей не от прыжков с крыльца, а от неполадок в организме.
1.06.2020 11:17
Не гость
тут вина родителей больше чем воспитателя.
Сидите дома!А если дома спрыгнет с кровати и сломает шею себе-лишить родительских прав!Недосмотрела воспитательница.....Ужас,потребительское общество.А сейчас еще скоро примут закон о стукачах,вот где разгуляться можно.Ваше время пришло!!!!