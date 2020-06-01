"От мышечной боли невозможно спать". У Елены Воробей подтвердился коронавирус

У российской пародистки Елены Воробей обнаружили коронавирус. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

По словам Воробей, о результатах теста она узнала три дня назад, однако поделиться со всеми своим диагнозом решилась не сразу.

"Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник. Человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты", – объяснила Воробей.

По словам артистки, состояние ухудшилось на второй день: начало сильно ломить спину, а от мышечной боли было невозможно спать. Сейчас Воробей уже легче, однако состояние явно нестабильное.

Как ранее сообщил amic,ru, артистка пожаловалась на нехватку денег из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. Воробей даже пришлось продать свою квартиру на побережье Черногории.