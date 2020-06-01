"От мышечной боли невозможно спать". У Елены Воробей подтвердился коронавирус

У российской пародистки Елены Воробей обнаружили коронавирус. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
По словам Воробей, о результатах теста она узнала три дня назад, однако поделиться со всеми своим диагнозом решилась не сразу.
"Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник. Человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты", – объяснила Воробей.
По словам артистки, состояние ухудшилось на второй день: начало сильно ломить спину, а от мышечной боли было невозможно спать. Сейчас Воробей уже легче, однако состояние явно нестабильное.
Как ранее сообщил amic,ru, артистка пожаловалась на нехватку денег из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. Воробей даже пришлось продать свою квартиру на побережье Черногории.
Комментарии
Вах, а на 12 тысяч рублей она жить не пробовала? У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то хлеб черствый
Два месяца простоя и сразу продавать квартиру?
Если была закредитована по самое горло, это не вирус был виноват.
В мирное время люди тоже квартиру продают.
Чтобы обойти строгий карантинный режим, москвичи предпринимали разные действия. Получали статус волонтёра и пропуск на свободное передвижение по городу. Воробей тоже была волонтёром, развозила продукты по квартирам. Вот заболела.
одним волонтерством много не заработаешь)
1.06.2020 12:38
- гость -
одним волонтерством много не заработаешь)
Волонтерство бесплатное. Но такой пропуск давал возможность передвигаться по Москве без ограничений. Некоторые на это повелись. Свобода оказалась путем к болезни.
Волонтерство бесплатное
Москва, 28 мая - АиФ-Москва.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что волонтеры и другие неравнодушные граждане, оказывающие поддержку инвалидам и пожилым людям во время пандемии, будут получать по 12 тысяч рублей ежемесячно.
Они что все? Чего наелись? Какие бонусы имеют?
да им просто скучно сидеть. ни концертов ни движухи
короче кукушка едет