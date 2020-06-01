У семи жителей Алтайского края подозревают клещевой энцефалит

С начала сезона в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 6629 человек. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за минувшую неделю от насекомых пострадали 1374 жителя Алтайского края, рассказали в Роспотребнадзоре. Зафиксировано семь случаев с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Окончательные диагнозы будут установлены позже, рассказала во время онлайн-брифинга 1 июня заместитель главы краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Повышенная активность клещей связана и с определенной цикличностью процессов в природных очагах, и с погодными условиями в этом году. Май был очень теплый, а население, несмотря на то, что действовал режим самоизоляции, все-таки посещало природные очаги. Собственно говоря, поэтому по случаям присасывания по сравнению с прошлым годом идем на две-три недели раньше", – рассказала Калинина.

Отмечается, что две тысячи человек из общего числа пострадавших – дети до 14 лет. Всем им введен иммуноглобулин и установлено медицинское наблюдение.