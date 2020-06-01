СГК продолжает испытания теплосетей, для которых требуется отключение горячей воды. В Барнауле компания эксплуатирует 34 таких объекта.
В связи с проведением испытаний и ремонтных работ после них, под временное отключение горячей воды попадают:
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1-15 июня включительно – 45 многоквартирных и 51 частный дом, два детских сада, две школы, 11 административных и нежилых зданий по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также микрорайон Затон и пос. Центральный.
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29 июня – 13 июля включительно – восемь многоквартирных и три частных дома, два детских сада, школа и четыре административных здания по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и другим.
Согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, также требующие отключения ресурса:
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18 мая – 1 июня включительно – в 11 многоквартирных и шести частных домах, школе, медицинском учреждении и нежилом зданим по улицам Короленко, Гоголя, М. Горького, Л. Толстого, Чехова и Пушкина.
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19 мая – 2 июня включительно – в шести многоквартирных домах, детском саде и двух общежитиях по Змеиногорскому тракту.
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20 мая – 3 июня включительно – в 10 многоквартирных и двух частных домах, детском саду и нежилом здании по улицам Строительная и Пролетарская поселка Власиха.
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21 мая – 4 июня включительно – в девяти многоквартирных и трех частных домах в пос. Лесной.
Полный список адресов можно посмотреть на карте.
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