Фото: instagram.com/fan_buz_love
Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков контентом, находясь на самоизоляции.
На этот раз 34-летняя певица и телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в спортивном костюме и топе, демонстрируя плоский живот и стальной пресс с кубиками.
В комментариях одним из первых фигурой Бузовой восхитился ее бойфренд – 27-летний Давид Манукян. Он отметил, что у девушки потрясающий пресс.
Того же мнения придерживаются и подписчики телеведущей. "Какой пресс!", "Фигура – огонь", "Пресс – пушка", "Жарко!" – пишут они в комментариях.
Как уже писал amic.ru, ранее сам Манукян похвастался в Instagram своей новой машиной. Показывать ее он не стал, однако подписчики предположили, что это может быть BMW X6 Competition стоимостью около десяти миллионов рублей.
Комментарии
Штаники как будто наср@вше, у нее что денег нет на титьки?
на бабах такой пресс смотрится отвратительно
Очень полезная информация!
старая страшная колхозница....
все беременные мужики и их целлюлитные коровы высказались?
лучше бы мозг накачала
Ну вообще видно что это фотошоп
1.06.2020 12:45
- гость -
все беременные мужики и их целлюлитные коровы высказались?
ты первая.
лучше бы ребеночка родила и показала своим подписчикам счастье материнства, ведь не так уж и молода, 34 года...
А то потом, как Фриске и Заворотнюк начнут к ЭКО прибегать и вот результат...