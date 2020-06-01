Фото: instagram.com/fan_buz_love

Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков контентом, находясь на самоизоляции.

На этот раз 34-летняя певица и телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в спортивном костюме и топе, демонстрируя плоский живот и стальной пресс с кубиками.

В комментариях одним из первых фигурой Бузовой восхитился ее бойфренд – 27-летний Давид Манукян. Он отметил, что у девушки потрясающий пресс.

Того же мнения придерживаются и подписчики телеведущей. "Какой пресс!", "Фигура – огонь", "Пресс – пушка", "Жарко!" – пишут они в комментариях.

Как уже писал amic.ru, ранее сам Манукян похвастался в Instagram своей новой машиной. Показывать ее он не стал, однако подписчики предположили, что это может быть BMW X6 Competition стоимостью около десяти миллионов рублей.