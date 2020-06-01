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Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс

, ИА "Амител"
Подписчики звезды восхитились

Фото: instagram.com/fan_buz_love

Ольга Бузова продолжает радовать своих подписчиков контентом, находясь на самоизоляции.

На этот раз 34-летняя певица и телеведущая опубликовала фото, на котором позирует в спортивном костюме и топе, демонстрируя плоский живот и стальной пресс с кубиками.

В комментариях одним из первых фигурой Бузовой восхитился ее бойфренд – 27-летний Давид Манукян. Он отметил, что у девушки потрясающий пресс.

Того же мнения придерживаются и подписчики телеведущей. "Какой пресс!", "Фигура – огонь", "Пресс – пушка", "Жарко!" – пишут они в комментариях.

Как уже писал amic.ru, ранее сам Манукян похвастался в Instagram своей новой машиной. Показывать ее он не стал, однако подписчики предположили, что это может быть BMW X6 Competition стоимостью около десяти миллионов рублей.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.06.2020 12:37
- гость -

Штаники как будто наср@вше, у нее что денег нет на титьки?

1.06.2020 12:41
- гость -

на бабах такой пресс смотрится отвратительно

1.06.2020 12:42
- гость -

Очень полезная информация!

1.06.2020 12:43
гость

старая страшная колхозница....

1.06.2020 12:45
- гость -

все беременные мужики и их целлюлитные коровы высказались?

1.06.2020 12:45
- гость -

лучше бы мозг накачала

1.06.2020 12:47
- гость -

Ну вообще видно что это фотошоп

1.06.2020 12:47
- гость -


1.06.2020 12:45
- гость -

все беременные мужики и их целлюлитные коровы высказались?


ты первая.

1.06.2020 13:05
гость

лучше бы ребеночка родила и показала своим подписчикам счастье материнства, ведь не так уж и молода, 34 года...
А то потом, как Фриске и Заворотнюк начнут к ЭКО прибегать и вот результат...

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