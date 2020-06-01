Алтайский край улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов

Алтайский край занял 43-е место в списке социально-экономического положения регионов в 2019 году, сообщает РИА "Новости".

В минувшем году эксперты оценили состояние края почти в 42 балла, что на четыре балла больше, чем в 2018-м. В общем списке регион поднялся на три позиции, обогнав Томскую, Рязанскую области и Хабаровский край.

Первые два места списка удерживают Москва и Санкт-Петербург, третье – Ханты-Мансийский автономный округ.

Хуже всех дела оказались в Еврейской автономной области и Республике Тыве, которые заняли последние две позиции. Республика Алтай – на 83-м месте.

Как отметили в издании, положение улучшилось в 69 из 85 регионов России.

Добавим, что при составлении рейтинга аналитики учитывают показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.