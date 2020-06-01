Алтайский край улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов

Алтайский край занял 43-е место в списке социально-экономического положения регионов в 2019 году, сообщает РИА "Новости".
В минувшем году эксперты оценили состояние края почти в 42 балла, что на четыре балла больше, чем в 2018-м. В общем списке регион поднялся на три позиции, обогнав Томскую, Рязанскую области и Хабаровский край.
Первые два места списка удерживают Москва и Санкт-Петербург, третье – Ханты-Мансийский автономный округ.
Хуже всех дела оказались в Еврейской автономной области и Республике Тыве, которые заняли последние две позиции. Республика Алтай – на 83-м месте.
Как отметили в издании, положение улучшилось в 69 из 85 регионов России.
Добавим, что при составлении рейтинга аналитики учитывают показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.
Комментарии
опять выдуманные цифры улучшений в крае.... в чем мы обогнали Томск? в желании наврать? Алт край как было в 70-75 месте среди 85 регионов, так и остался! и местному правительству не выгодно улучшать ситуацию, потому что в мутной воде проще распиливать деньги....