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Россиян начнут штрафовать за брошенные во дворах машины

, ИА "Амител"
Безответственным автовладельцам придется заплатить до трех тысяч рублей
Фото: drine2.ru

Фото: drine2.ru

В новой редакции КоАП появилась статья, которая позволяет штрафовать владельцев брошенных разукомплектованных автомобилей, пишет "РГ". Пока формулировка выглядит неоднозначно. 

Под категорию "разукомплектованных" попадут сгоревшие авто, а еще машины, не имеющие одного либо нескольких кузовных элементов штатной конструкции, либо одного или нескольких стекол, внешних световых приборов, колес и шин. 

Согласно статье, владельцы, оставившие разукомплектованные либо брошенные транспортные средства в нарушение установленных требований благоустройства, получат штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей. 

Пока формулировка выглядит неоднозначно, потому что штрафы могут получить даже те, у кого ночью просто сняли колесо или фару. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.06.2020 07:35
- гость -

штрафы могут получить даже те, у кого ночью просто сняли колесо или фару.

Хороший закон, для воров. Ну а в полиции отрапортуют, что количество зарегистрированных преступлений по кражам фар и колёс сократилось.

2.06.2020 07:50
- гость -

отлично, в нашем три таких брошенки - год стоят, штрафуйте

2.06.2020 07:51
АБОРИГЕН

Штрафам должны подвергаться все автомобили нарушающие правила парковки, в том числе и во дворах. Машина должна эвакуироваться на штраф стоянку за счет автовладельца если стоит во дворе без движения больше месяца. По какому-то странному стечению обстоятельств, многие владельцы считают дворы местом хранения их хлама.

2.06.2020 08:38
месный

2.06.2020 07:51
АБОРИГЕН

Нафига так много - целых три месяца? Пара часов достаточно, чтобы погрузить чё или выгрузить, не говоря уже о посадить или высадить кого, даже пообедать хватит с лихвой. Дворы это не стоянка!

2.06.2020 08:50
- гость -

Для начала правила парковки и хранения авто во дворах прописали бы, а то выдумывают хрень. Так же как и брошенные авто мешают те на которых ездят, но их количество больше,а двор это не парковка. Зачастую не то что скорая или пожарные проехать не могут. Мусоровоз за ними же мусор вывезти не имеет возможности. Прописать правила ,и жёстко контролировать их выполнение

2.06.2020 08:59
- гость -

АБОРИГЕН, месный, а кто считать будет сколько времени машина стоит?

2.06.2020 09:09
месный

2.06.2020 08:59
- гость -

Полицейский пару раз мимо проехал с комплексом паркон или как его. Или проще, пара фото с геометкой и временем в кадре и докладная/заявление в полицию на сайте гибдд на странице специально для этого или в приложении специальном для смартфона.

2.06.2020 09:10
- гость -

2.06.2020 08:50
- гость -
Для начала правила парковки и хранения авто во дворах прописали б

Русский народ не может жить без вождей, которые указывали им как жить! Придомовая территория - собственность жильцов дома. Кто им мешает собраться и определить правила парковки на своей территории? Сколько хотите, столько и делайте паковочных мест, можно их и в аренду сдавать. Или платную стоянку с почасовой тарификацией сделать. А можно и совсем парковку запретить.

2.06.2020 09:29
АБОРИГЕН

2.06.2020 08:38
месный
Для этого сначала надо начать строить по современным нормам в рамках концепции закрытого двора. Почти всё что строят сейчас это чуть измененные совковые нормы, там четкой границы двора нет как таковой.

2.06.2020 09:32
АБОРИГЕН

2.06.2020 08:59
- гость -
Собственники дома. Хотя все намного проще. Машина месяцами стоящая во дворе выглядит соответствующе.

2.06.2020 09:38
- гость -

Отлично, куда звонить?
Сосед купил себе новую машину, а стара с зимы стоит во дворе, убирать не хочет. За зиму из-за него двор нормально почистить не могли. Обломали ему все зеркала, колеса спустились за это время. Так и стоит этот автохлам.
В ГАИ звонили - разводят руками, типа он же не нарушает и мы ничего сделать не можем

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