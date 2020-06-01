Американцы заподозрили Россию в причастности к беспорядкам в Миннеаполисе

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы, Сьюзан Райс, заподозрила Россию в причастности к беспорядкам, но не привела никаких доказательств этому, пишет РИА "Новости".
"Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме", – сказала она.
Райс призналась, что такие умозаключения она делает исходя из собственного опыта, потому что в последнее время не знакома с информацией разведки.
Череда протестных акций в США началась после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появился ролик, на котором видно, что полицейский давит мужчине на шею, несмотря на просьбы остановиться.
Комментарии
ага, ваксой накрасились и побежали жечь магазины...
Нужно санкции ввести.
даа.. мы такие...
В СССР было и теперь уже в России давно известно- в Америке угнетают негров, США- полицейское государство, где люди бесправны и совершенно цинично называются не "гражданин" или "товарищ", а "налогоплательщик". США- фашистское государство, где правят так называемые W.A.S.P.'ы, а остальные- мусор и боксёрские груши для порлиции.
@ такие умозаключения она делает исходя из собственного опыта @
Из собственного опыта вмешательства в дела других стран...
@ Трамп во время протестов в Вашингтоне прятался в бункере Белого дома @
Бывший советник по национальной безопасности бывшего президента США. ООчень авторитетный источник. Для любителей телевизора сойдёт.
эмбарго на нефть и все
бороться против насилия, насилием могут только в США
Таблеток ей дайте побольше...
Лично Путин, обмазавшись гуталином, безобразия устраивает
Молодец Путин,правильно делает.Блинчиков пиндосам ещё надо подкинуть.
Ну не знаююююю.....