Американцы заподозрили Россию в причастности к беспорядкам в Миннеаполисе

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы, Сьюзан Райс, заподозрила Россию в причастности к беспорядкам, но не привела никаких доказательств этому, пишет РИА "Новости".

"Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме", – сказала она.

Райс призналась, что такие умозаключения она делает исходя из собственного опыта, потому что в последнее время не знакома с информацией разведки.

Череда протестных акций в США началась после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появился ролик, на котором видно, что полицейский давит мужчине на шею, несмотря на просьбы остановиться.