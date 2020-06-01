Роспотребнадзор отменил требование заполнять самолеты лишь наполовину

Роспотребнадзор отменил требование заполнять места в самолетах лишь на 50%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам источника издания в одной из авиакомпаний, отмена требования пойдет на пользу отрасли, однако все равно не даст возможности выйти в прибыль этим летом. В лучшем случае это удастся лишь в 2021 году.

Напомним, что первоначальное требование было опубликовано 18 апреля и предполагало собой наличие свободных сидений между всеми пассажирами на борту. Авиаперевозчики тогда заявили, что это приведет к удвоению стоимости билетов на самолеты, а министр транспорта Евгений Дитрих раскритиковал идею и напомнил, что для рентабельности перевозок нужно заполнение салона минимум на три четверти.

Как ранее сообщил amic.ru, Роспотребнадзор сделал обязательным социальное дистанцирование при посадке в самолет и во время полета.