За сутки в России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 414 878. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как отметили в оперштабе, на 1 июня коэффициент распространения коронавируса в России вырос и достиг 1,04, что является максимальным значением с 13 мая.

Из больниц с полным выздоровлением выписали еще 3994 пациента, всего от COVID-19 излечились 175 877 человек. За сутки с подтвержденным диагнозом скончались 162 человека, всего пандемия унесла жизни 4855 заболевших.

Напомним, что на 1 июня в Алтайском крае зарегистрировали 67 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных в регионе достигло 1915 человек.