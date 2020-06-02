Пора браться за голову. Как остановить выпадение волос

Ежедневно здоровый человек теряет около сотни волос. В этом нет ничего страшного – происходит обновление организма. Но стресс, неправильное питание и гормональные нарушения могут спровоцировать алопецию – заболевание, при котором у женщин сильно редеют волосы, а мужчины могут и полностью облысеть. Раньше она считалась неизлечимой болезнью, но современная медицина позволяет решить эту проблему.

Одно из решений – современная пересадка волос. С височной или затылочной части головы снимают донорские "пучки" волосяных корешков. Их пересаживают в места, где волосы выпадают или не растут. Так можно не только вылечить облысение, но и "посадить" себе бороду, бакенбарды и даже брови.

Процедура будет успешной при условии хорошей приживаемости собственного биоматериала. Так, у людей старше семидесяти часто нарушены процессы регенерации тканей. А для несовершеннолетних операция может быть неэффективной из-за неустойчивого гормонального фона.

Если залысины небольшого размера, решить проблему можно за один сеанс. При значительной алопеции потребуется серия процедур. На каждый квадратный сантиметр кожи вживляется 100-150 волосяных луковиц. Так возвращается порядка 85% от естественной густоты шевелюры.

Современная пересадка волос абсолютно безболезненна. Кроме того, пациент не лежит в стационаре: процедура занимает всего несколько часов. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом и исключить противопоказания: сахарный диабет, болезни кожи головы, рак, артериальную гипотензию и другие.