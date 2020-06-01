Россиянку хотят судить за оскорбление чувств верующих из-за танца в TikTok

Россиянка Яна Леонова сняла видео в TikTok, а реакцией на него стали угрозы расправой и уголовным делом. Проблема в том, что девушка коснулась религии.
Под популярную музыку она танцевала в костюме монашки, что и спровоцировало людей. Сама Яна уже написала заявление в полицию, чтобы правоохранители разобрались с теми, кто ей угрожает. Уголовного дела она не боится, говорит, что показывала видео верующей бабушке, да и сама уважает все религии.
При этом девушка отмечает, что у этой ситуации есть и положительная сторона. Количество подписчиков на ее страницах в TikTok и Instagram резко возросло. Леонова подумывает о том, чтобы сходить на ток-шоу к Малахову и рассказать о травле.
Комментарии
а оскорбленные в тик токе что забыли? духовно окормлялись там?
а схренали оскарбившиеся решили что то в чём она танцевала костюм монашки?
Походу кто-то решил напялить сову на глобус!
Количество подписчиков на ее страницах в TikTok и Instagram резко возросло. Леонова подумывает о том, чтобы сходить на ток-шоу к Малахову и рассказать о травле.
Один из вариантов социального лифта у нас)
пусть на порнохаб зайдут они там и не такое увидят )))