Платить пока не надо. Бизнесмены получают кредит под 2% годовых с отсрочкой платежа

ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. При этом клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. Кроме того, если работодатели сохранят 90% штата сотрудников, всю задолженность перед банком погасит государство. Если останется 80% работников – будет списана половина долга и процентов по нему.

"Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, – она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан. Только за первые несколько часов оформления кредитов мы уже провели сделок на сумму порядка 4 млрд рублей. Мы прогнозируем большой объем выдач займов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь", – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. Также при выполнении условий программы возможно продление периода отсрочки платежей.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей, заемщиками могут стать социально ориентированные некоммерческие организации. Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St.Petersburg и другие.

Кредиты предоставляются в рамках постановления правительства РФ № 696. Деньги можно направить на предпринимательскую деятельность или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки № 422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на период до 30 июня 2021 года.