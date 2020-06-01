Платить пособие домохозяйкам не будут

Правительство не поддержало инициативу о выплате МРОТ домохозяйкам. Отмечается, что авторы не продумали источники финансирования, а само понятие домохозяйства очень размыто.
В отзыве, который опубликован на сайте Госдумы, указаны причины, по которым правительство несогласно с идеей депутатов. Одна из основных – неточная формулировка домашнего хозяйства, из-за которой могут возникнуть проблемы при реализации проекта.
"В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", – сказано в документе.
Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили платить пособие тем, кто не работает, но занимается домашними делами. Под этим они понимают уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и пожилыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иную деятельность по дому.
Комментарии
Меня бы очень удивило, если бы эту идею поддержали в правительстве.
Под этим они понимают уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и пожилыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иную деятельность по дому.
Да это же надо так сформулировать! Уборка, приготовление пищи, иная деятельность - стирка, надо полагать, глажка... И тут же уход за инвалидами и пожилыми родителями! Совсем одно и то же! А у вас в квартире лежачий дед в полной деменции или парализованный инвалид жили на вашем попечении, чтоб из-под них памперсы выносить?!!!!
Домашние дела они и есть домашние дела )
Мадам... из под тебя мать с отцом тоже в свое время выносили. Теперь твоя очередь должок отдать.
Вы не представляете, но работающие тоже стирают, убирают, и даже, о ужас, готовят и гладят.
Благодарите Гаранта за ето
Я вот живу один. После рабочего дня сам себе готовлю, убираюсь в квартире, стираю и глажу одежду. Давайте мне тоже за это приплачивать будут, не?
Правительство не поддержало инициативу о выплате МРОТ домохозяйкам.Позорники даже эти крохи-слёзы не хотят заплатить,разогнать это ПОЗОРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
1.06.2020 18:17
Нищий пенсионер
крохи-слёзы
Вы перемножать разучились...
И это абсолютно логично! Лучше бы повысили, хотя бы на эту же сумму, зарплату женщинам, имеющим детей. А для тяжелых инвалидов оплачивали бы услуги профессиональной сиделки. Это было бы дело! А так - тупой пиар.
Заранее провальная инициатива партии жёлто - голубых .