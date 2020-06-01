Платить пособие домохозяйкам не будут

Правительство не поддержало инициативу о выплате МРОТ домохозяйкам. Отмечается, что авторы не продумали источники финансирования, а само понятие домохозяйства очень размыто.

В отзыве, который опубликован на сайте Госдумы, указаны причины, по которым правительство несогласно с идеей депутатов. Одна из основных – неточная формулировка домашнего хозяйства, из-за которой могут возникнуть проблемы при реализации проекта.

"В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", – сказано в документе.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили платить пособие тем, кто не работает, но занимается домашними делами. Под этим они понимают уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и пожилыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иную деятельность по дому.