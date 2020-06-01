Барнаулец укусил полицейского за палец и получил штраф в размере 50 тысяч рублей

Барнаульца оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что он укусил полицейского за палец, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в Алтайском районе. Осужденный находился в командировке и отмечал с коллегами окончание рабочей смены в кафе. При этом мужчина громко ругался матом и вел себя неподобающим образом.

Прибывшие на место стражи порядка попросили хулигана прекратить буянить, однако тот проигнорировал. Чтобы образумить осужденного, полицейские решили отвезти его в дежурную часть.

Однако мужчине не понравилась идея, и он начал сопротивляться. В ходе борьбы виновный укусил представителя власти за палец правой руки и стиснул зубы, чем и причинил физическую боль правоохранителю, хоть вреда здоровью это и не причинило.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, принес извинения пострадавшему и объяснил все влиянием алкоголя. Суд признал хулигана виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.