Алтайский депутат перечислил 350 тысяч рублей на помощь врачам

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор перечислил 350 тысяч рублей на помощь медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, пишет официальный сайт региона.
"В июне все врачи, медсестры, фельдшеры будут отмечать свой профессиональный праздник. Многие не только на посту, как всегда, но еще и удаленно от дома, от семьи, которую не видят неделями. Они выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни ради всех жителей страны, и этот финансовый вклад – благодарность за их нелегкий труд", – сказал он.
Ранее amic.ru писал о том, что основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Это примерно четверть его состояния.
Комментарии
Это будет адресная помощь? Врачам и персоналу конкретной больницы? Или премия главврачу?
Молодец!
Уважаю. Всегда был отличным парнем.
О, целых 350 тысяч с барского плеча. Уж не позорился бы.
Иван Лоор перечислил 350 тысяч рублей
Офигеть, а сколько он зарабатывает? Наверное бизнесмен? Из бизнеса, который работал во время пандемии?
1.06.2020 19:24
гость
Офигеть, а сколько он зарабатывает?
Доход депутата Лоора за 2018 год составил 5 057 972 рубля.
1.06.2020 19:15
- гость -
Уважаю. Всегда был отличным парнем.
Особенно в тот момент когда голосовал ЗА повышение пенсионного возраста!
Это хороший поступок,особенно в наше время!!!!
И пусть он послужит примером депутатам Госдумы от Алтайского края .
он их из своего кармана что ли перечислил?
из своего кармана чтоль???