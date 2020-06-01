Алтайский депутат перечислил 350 тысяч рублей на помощь врачам

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор перечислил 350 тысяч рублей на помощь медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, пишет официальный сайт региона.

"В июне все врачи, медсестры, фельдшеры будут отмечать свой профессиональный праздник. Многие не только на посту, как всегда, но еще и удаленно от дома, от семьи, которую не видят неделями. Они выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни ради всех жителей страны, и этот финансовый вклад – благодарность за их нелегкий труд", – сказал он.

Ранее amic.ru писал о том, что основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Это примерно четверть его состояния.