Такой день. Банкетные залы хотят работать и шесть миллионов рублей для мэра Славгорода

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в понедельник, 1 июня. Коронавирус здесь. Мы о другом.

Владельцы банкетных залов просят разрешить им работать. Из-за простоя многие рискуют нажить огромные долги. Достучаться до властей предприниматели решили через петицию.

МВД России установило трехзначные коды для автомобильных номеров в некоторых регионах. В их число попал и Алтайский край. Было 22, а будет 222.

К концу 2021 года мост на Ленточный бор в Барнауле станет четырехполосным. Решение о расширении приняли в связи с большой нагрузкой на дорогу.

Мэру Славгорода Сергею Горбунову предъявили обвинение в получении взятки. Правда, в ходе допроса выяснилось, что в целом он обогатился не два миллиона рублей, с которыми его задержали, а на шесть. Теперь правоохранителям придется работать и по другим эпизодам.

На помощь Славгороду отправились высокопоставленные краевые чиновники. Губернатор направил в город рабочую группу. По поручению Виктора Томенко участники группы должны провести встречи с представителями мэрии и депутатами горсобрания, чтобы сохранить стабильность работы местного самоуправления.