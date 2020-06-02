Массовых увольнений не будет. "Алтайвагон" столкнулся с нехваткой кадров

"Алтайвагон" снял заявку на массовое увольнение сотрудников, поскольку столкнулся с нехваткой трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора научно-производственной корпорации "АлтайМаш" (единственный собственник завода) Александра Мирошника.
"На данный момент мы никого увольнять не собираемся. За два последних месяца правительство РФ стабилизировало рынок, и мы свою заявку уже сняли", – заявил глава "АлтайМаша", уточнив, что еще в конце марта планировалось сократить свыше тысячи человек из восьми тысяч работающих.
Мирошник отметил, что на предприятии уже сформирован заказ, который "планово выполняется", а филиал "Алтайвагона" в Кемерове сейчас нанимает сотрудников для исполнения новых контрактов.
Руководитель рассказал, что в ситуацию с нехваткой кадров также вмешался и коронавирус, в связи с чем на производственных площадках завода в Алтайском крае и Кемеровской области возникают "точечные" случаи с выявлением инфекции у работников.
"Самое страшное в этой болезни – коллективная ответственность. Если один человек заболевает, а он работает в бригаде из 20-40 человек, то вся бригада обязана сидеть дома на карантине 14 дней, даже если эти сотрудники не болеют", – рассказал Мирошник, отметив, что на сегодня в филиалах "Алтайвагона" по-прежнему не хватает людей.
При этом решить проблему с распространением инфекции силами предприятий невозможно, считает Мирошник. По его словам, на производствах соблюдаются все меры предосторожности, однако в свободное время работники находятся вне завода, где тот же масочный режим практически не соблюдается. "Затем вновь приходит на работу, мы мерим температуру – она в норме, а он уже заражен. И когда у заболевшего поднялась температура, он уже две-три смены отработал. И нам приходится "купировать" всю бригаду", – подытожил Мирошник.
Отметим, что "Алтайвагон" занимает долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю предприятие – третий производитель в стране.
Комментарии
Ну, Ну, на заводе настоящий террор, увольняют за все подряд придераются к каждой мелочи, увольняют да же если ты попался без маски на улице на территории завода.
Знакомого уволили якобы за прогул, хотя за единственный прогул не увольняют, позвонил мастеру договорился что не выйдет, отработает потом, а в итоге прогул и увольнение.