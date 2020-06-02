Массовых увольнений не будет. "Алтайвагон" столкнулся с нехваткой кадров

"Алтайвагон" снял заявку на массовое увольнение сотрудников, поскольку столкнулся с нехваткой трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора научно-производственной корпорации "АлтайМаш" (единственный собственник завода) Александра Мирошника.

"На данный момент мы никого увольнять не собираемся. За два последних месяца правительство РФ стабилизировало рынок, и мы свою заявку уже сняли", – заявил глава "АлтайМаша", уточнив, что еще в конце марта планировалось сократить свыше тысячи человек из восьми тысяч работающих.

Мирошник отметил, что на предприятии уже сформирован заказ, который "планово выполняется", а филиал "Алтайвагона" в Кемерове сейчас нанимает сотрудников для исполнения новых контрактов.

Руководитель рассказал, что в ситуацию с нехваткой кадров также вмешался и коронавирус, в связи с чем на производственных площадках завода в Алтайском крае и Кемеровской области возникают "точечные" случаи с выявлением инфекции у работников.

"Самое страшное в этой болезни – коллективная ответственность. Если один человек заболевает, а он работает в бригаде из 20-40 человек, то вся бригада обязана сидеть дома на карантине 14 дней, даже если эти сотрудники не болеют", – рассказал Мирошник, отметив, что на сегодня в филиалах "Алтайвагона" по-прежнему не хватает людей.

При этом решить проблему с распространением инфекции силами предприятий невозможно, считает Мирошник. По его словам, на производствах соблюдаются все меры предосторожности, однако в свободное время работники находятся вне завода, где тот же масочный режим практически не соблюдается. "Затем вновь приходит на работу, мы мерим температуру – она в норме, а он уже заражен. И когда у заболевшего поднялась температура, он уже две-три смены отработал. И нам приходится "купировать" всю бригаду", – подытожил Мирошник.

Отметим, что "Алтайвагон" занимает долю в 14% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю предприятие – третий производитель в стране.