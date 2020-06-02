Огромный кусок скалы упал на дорогу в Горном Алтае. Фото

В Чулышманской долине Республики Алтай огромный валун упал на дорогу, сообщает управление автомобильных дорог "Горно-Алтайавтодор" в Instagram.

Инцидент произошел на 41-м километре автодороги Балыктуюль – Балыкча. Никто в результате падения куска скалы не пострадал. Сейчас дорожники ведут работы по восстановлению движения. Организован временный объезд.

Как сообщал amic.ru, 28 мая в Усть-Коксинском районе Республики Алтай 66-летний местный житель, управляя трактором, поднимался в гору и не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на бок, а мужчина получил тяжелые травмы.