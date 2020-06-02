Выяснилась причина смерти афроамериканца, из-за которого в США продолжаются беспорядки

Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, который погиб во время задержания полицией, умер от удушения в результате убийства, заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам правозащитника, причиной смерти Флойда послужило "удушение, вызванное продолжительным давлением". При этом мужчина скончался на месте, поскольку не мог дышать, уточняет Крамп.

Ранее сообщалось, что 46-летний Джордж Флойд умер в больнице, а официальной причиной смерти не выступало удушение. Судмедэксперты в округе Хеннепин в Миннесоте отмечали, что мужчина скончался от ишемии, гипертонии и интоксикации, а его задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества.

Как отмечает CNN, на проверку с целью выяснения того, употреблял ли Флойд алкоголь или наркотики, уйдет нескольких недель.

26 мая в штате Миннеаполис после убийства местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом.