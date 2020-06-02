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Выяснилась причина смерти афроамериканца, из-за которого в США продолжаются беспорядки

, ИА "Амител"
Мужчина погиб в результате удушения
Фото: media.swncdn.com

Фото: media.swncdn.com

Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, который погиб во время задержания полицией, умер от удушения в результате убийства, заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам правозащитника, причиной смерти Флойда послужило "удушение, вызванное продолжительным давлением". При этом мужчина скончался на месте, поскольку не мог дышать, уточняет Крамп.

Ранее сообщалось, что 46-летний Джордж Флойд умер в больнице, а официальной причиной смерти не выступало удушение. Судмедэксперты в округе Хеннепин в Миннесоте отмечали, что мужчина скончался от ишемии, гипертонии и интоксикации, а его задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества.

Как отмечает CNN, на проверку с целью выяснения того, употреблял ли Флойд алкоголь или наркотики, уйдет нескольких недель.

26 мая в штате Миннеаполис после убийства местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и грабежом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.06.2020 11:30
- гость -

Дикари, что с них взять! Брали бы с нас пример - никаких протестов ибо у вождя сразу медвежья болезнь начинается...

2.06.2020 11:33
- гость -

Это в только в России можно переехать мальчика во дворе, купить эксперта и заявить, что он пьяный был. И люди будут молча смотреть как коррупция чиновников цветёт и пахнет. В США так не прокатит.

2.06.2020 11:43
- гость -

2.06.2020 11:33
- гость -
В США так не прокатит.

Зато в США, который для вас образец и икона, прокатывает мародерство и грабежи под личиной якобы протестов, угнетения, солидарности.

2.06.2020 11:46
- гость -

У нас почему то никто не пишет, что этот парень, центнер веса и 1,9 роста был гораздо крупнее копов, не выходил из машины им пришлось его вытаскивать, упирался и угрожал им, не позволял надеть наручники. Они видимо его пробили заранее и опасались его, он был 5 раз судим , последний раз за вооружённый грабёж. Посмотрим дальше как разберутся.

2.06.2020 12:10
АБОРИГЕН

А ещё уважаемая редакция в РФ отменили перевод часов на зимнее время.

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