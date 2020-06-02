@ Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране. Что происходит сейчас в США @

Фото: Reuters
Для Соединенных штатов Америки 2020 год выдался точно не простым. Удерживая первенство в мире по зараженным коронавирусом, страну охватили массовые беспорядки из-за смерти темнокожего мужчины. Джордж Флойд, который якобы расплатился в магазине фальшивыми купюрами, скончался после грубого ареста в Миннеаполисе. Полицейский зажал ему шею ногой, в результате чего Флойд задохнулся. Видео жестокого инцидента попало в Сеть, после чего в десятках городах США начались протесты, сопровождающиеся погромами и нападениями на полицию.
Комментарии
Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране
Из России много в США уезжают, там демократия
Мы тоже можем жить как в США
Трамп не янукович, порядок наведет )))
гость 12:31
там разберутся, виновных накажут, и что более существенно, даже могут выбрать нового президента, разницу ощущаете?
нам хотя бы такое, а лучше как в последнии дни Кадафи или Чаушеску было
2.06.2020 12:45
- гость -
Ты че городишь?Ни Ливии,ни Югославии сейчас нет.И мира на останках этих стран тоже нет.Хочешь,что бы с Россией также было???
bloods fly crips die только наоборот
А то, что происходит сейчас в стране - подготовка к пожизненному захвату власти группировкой не легитимного?! Но всё у нас хорошо...
@ к 13 марта в США уже было 7,1 млн безработных,…. общее число безработных, начиная с марта, увеличилось на 38 миллионов человек. @
38+7,1 = 45,1 млн безработных…
Смерть только бросила спичку в этот котел с бензином, безработица – главная причина этих выступлений.
Как сейчас принять писать: «На фоне хронических заболеваний, умер от коронавируса».
Так и здесь: «На фоне безработицы – эти выступления от смерти темнокожего»…
Выборы президентов в сша строго демократические.Если уж идти в политику-так всем семейством(клан Кеннеди).Буш старший,а затем уж и сын его Буш младший.После Билла Клинтона дёрнулась было в президентши его жена Хиллари,да Путин не дал.Демократия демократией,но надо же и совесть иметь.
4@@
и все выступления в штатах руководимых демократической партией киллари клинтон...
@ Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране. Что происходит сейчас в США @
@ беспорядки и мародерство, толпа американцев грабит, громят магазины и машины, акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, опустошили магазины модного района, власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, …грабить магазины съехались люди со всех окрестных штатов, толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров….Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма, и тд и тп…@
так преподносятся сегодняшние события в США, а нет ли тут разжигания ненависти к недовольным?