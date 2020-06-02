@ Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране. Что происходит сейчас в США @

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Для Соединенных штатов Америки 2020 год выдался точно не простым. Удерживая первенство в мире по зараженным коронавирусом, страну охватили массовые беспорядки из-за смерти темнокожего мужчины. Джордж Флойд, который якобы расплатился в магазине фальшивыми купюрами, скончался после грубого ареста в Миннеаполисе. Полицейский зажал ему шею ногой, в результате чего Флойд задохнулся. Видео жестокого инцидента попало в Сеть, после чего в десятках городах США начались протесты, сопровождающиеся погромами и нападениями на полицию.