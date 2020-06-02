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Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране. Что происходит сейчас в США

, ИА "Амител"
Фотографии с беспокойных улиц Америки

Фото: Reuters

Для Соединенных штатов Америки 2020 год выдался точно не простым. Удерживая первенство в мире по зараженным коронавирусом, страну охватили массовые беспорядки из-за смерти темнокожего мужчины. Джордж Флойд, который якобы расплатился в магазине фальшивыми купюрами, скончался после грубого ареста в Миннеаполисе. Полицейский зажал ему шею ногой, в результате чего Флойд задохнулся. Видео жестокого инцидента попало в Сеть, после чего в десятках городах США начались протесты, сопровождающиеся погромами и нападениями на полицию.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

2.06.2020 12:31
гость

Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране

Из России много в США уезжают, там демократия

2.06.2020 12:32
гость

Мы тоже можем жить как в США

2.06.2020 12:35
- гость -

Трамп не янукович, порядок наведет )))

2.06.2020 12:36
гость

гость 12:31
там разберутся, виновных накажут, и что более существенно, даже могут выбрать нового президента, разницу ощущаете?

2.06.2020 12:45
- гость -

нам хотя бы такое, а лучше как в последнии дни Кадафи или Чаушеску было

2.06.2020 12:53
- гость -

2.06.2020 12:45
- гость -
Ты че городишь?Ни Ливии,ни Югославии сейчас нет.И мира на останках этих стран тоже нет.Хочешь,что бы с Россией также было???

2.06.2020 13:05
5 фото

bloods fly crips die только наоборот

2.06.2020 13:25
- гость -

А то, что происходит сейчас в стране - подготовка к пожизненному захвату власти группировкой не легитимного?! Но всё у нас хорошо...

2.06.2020 13:35
@@

@ к 13 марта в США уже было 7,1 млн безработных,…. общее число безработных, начиная с марта, увеличилось на 38 миллионов человек. @
38+7,1 = 45,1 млн безработных…
Смерть только бросила спичку в этот котел с бензином, безработица – главная причина этих выступлений.
Как сейчас принять писать: «На фоне хронических заболеваний, умер от коронавируса».
Так и здесь: «На фоне безработицы – эти выступления от смерти темнокожего»…

2.06.2020 13:53
- гость -

Выборы президентов в сша строго демократические.Если уж идти в политику-так всем семейством(клан Кеннеди).Буш старший,а затем уж и сын его Буш младший.После Билла Клинтона дёрнулась было в президентши его жена Хиллари,да Путин не дал.Демократия демократией,но надо же и совесть иметь.

2.06.2020 14:20
- гость -

4@@

и все выступления в штатах руководимых демократической партией киллари клинтон...

2.06.2020 14:23
@@

@ Вандализм, погромы и беспорядки по всей стране. Что происходит сейчас в США @

@ беспорядки и мародерство, толпа американцев грабит, громят магазины и машины, акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, опустошили магазины модного района, власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, …грабить магазины съехались люди со всех окрестных штатов, толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров….Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма, и тд и тп…@

так преподносятся сегодняшние события в США, а нет ли тут разжигания ненависти к недовольным?

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