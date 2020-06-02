Стоило только развестись. В мире появилась еще одна женщина-миллиардер

Список богатейших людей планеты пополнила Юань Липинг, которая получила состояние после развода с главой китайской фармацевтической компании Shenzhen Kangtai Biological Products Дю Вэймином. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.

После развода 49-летняя женщина получила более 160 миллионов акций компании, общей стоимостью около 3,2 миллиарда долларов. Ранее женщина занимала пост директора в организации бывшего мужа, а сейчас возглавляет подразделение фармгиганта в Пекине.

Напомним, что схожая ситуация произошла в 2019 году после развода богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса. Его бывшая жена Маккензи получила почти 40 миллиардов долларов. Сам Безос, по оценке экспертов, может стать первым в мире триллионером уже в 2026 году.