Чат-бот бесплатно. Как бизнесмену открыть интернет-магазин в соцсетях

Согласно последним данным Mediascope, в 2019 году ежедневная аудитория Telegram достигла 4,4 млн пользователей. Их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Мессенджер дает возможность привлечь клиентов к бизнесу или продукту.

Центр "Мой бизнес" предоставляет бесплатные услуги по интернет-продвижению. Специалисты разработают интернет-магазин в чат-боте Telegram или Instagram. Так компании могут популяризировать свою продукцию онлайн. Это особенно важно тем, кто из-за пандемии закрыт или ограничен в работе.

Подать заявку можно на сайте Фонда МСП. В итоге вы получите:

разработку интернет-магазина в чат-боте Telegram и Instagram;

размещение до 100 товаров на платформе Digarson;

консультации по использованию и продвижению интернет-магазина.

Услугой могут воспользоваться предприниматели Алтайского края. Количество заявок ограничено. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта развития малого и среднего предпринимательства.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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