Фото: dizajninfo.ru, dizajnadvice.ru

Представьте, утром вы выходите на балкон и говорите, как Иван Васильевич из одноименного фильма: "Красота-то какая! Лепота!" – и новому дню, и вашему красивому балкону. Превратить лоджию (который многие по-советски используют как кладовку) в уютный уголок – чем не занятие летом в условиях самоизоляции. Поставить кресло, пуфик, столик или даже серьезно утеплить – все это можно сделать со вкусом, а новое пространство поможет чувствовать себя чуточку счастливее и свободнее. Из балкона можно сделать "тайную комнату", где можно спрятаться от всех проблем, подумать о вечном или почитать книгу. Библиотеку, кстати, тоже можно разместить на лоджии: и место в квартире освободится, и вам удобнее. Интересные идеи для балконного интерьера – в нашей фотоподборке.