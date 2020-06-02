Сами мы не местные. Вахтовики из Алтайского края взломали киоск с медовухой

В Республике Алтай вахтовики из Алтайского края взломали сувенирный киоск и украли 20 бутылок медовухи, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Инцидент произошел на территории Чемальской ГЭС. О происшествии заявила хозяйка лавки, которая обнаружила взлом и оценила ущерб в шесть тысяч рублей. Полиция установила, что к краже причастны трое жителей Алтайского края, работающие вахтовиками-строителями в Чемальском районе.

Мужчины распивали алкогольные напитки, а когда спиртное закончилось, магазины уже были закрыты. Чтобы продолжить праздник, рабочие решили обокрасть сувенирный киоск, где продавалась медовуха. Подозреваемые взломали навесной замок металлическим прутом и похитили 20 бутылок напитка.

Медовухи мужчинам хватило не только на вечер, но и на следующий день – на момент прибытия оперативников нетронутыми остались еще четыре бутылки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.