ГИБДД Свердловской области решила не вводить автономера с кодом 666

В Свердловской области не будут вводить автомобильный код 666, сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Напомним, что накануне, 1 июня, стало известно, что в России разрешили выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр от 1 до 9. В Алтайском крае автомобилисты смогут получить номера серии 222.

При этом водители из Свердловской области могли бы получить номера с кодом 666, поскольку сейчас там действуют знаки с цифрами 66. Однако, как объяснили в местном ГИБДД, вводить такие номера не планируется, поскольку "номеров с кодом 196 хватит не на один год".

На данный момент в регионе действуют автомобильные номера с кодами 66, 96, 196.