ГИБДД Свердловской области решила не вводить автономера с кодом 666

В Свердловской области не будут вводить автомобильный код 666, сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Напомним, что накануне, 1 июня, стало известно, что в России разрешили выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр от 1 до 9. В Алтайском крае автомобилисты смогут получить номера серии 222.
При этом водители из Свердловской области могли бы получить номера с кодом 666, поскольку сейчас там действуют знаки с цифрами 66. Однако, как объяснили в местном ГИБДД, вводить такие номера не планируется, поскольку "номеров с кодом 196 хватит не на один год".
На данный момент в регионе действуют автомобильные номера с кодами 66, 96, 196.
Комментарии
Вах, какие суеверные. Хоть и записано сие число в книге еврейских сказок и былин, но...арабские цифры существуют всего 1200 лет, тогда как говорят, что сборник горааздо старше
Такие номера выдавать только тем, кто имеет огромные штрафы за нарушение ПДД, кто был лишен ранее водительских прав. Люди должны знать, что за рулем этих автомобилей - черти и ими руководит сам Сатана. В общем, что на уме у таких водителей неизвестно и держитесь от них подальше...))
А есть еще вариант. Не надо пугаться таких номеров, Их можно освятить, типа побрызгать святой водой, как это делают на Байконуре с ракетами, и продавать желающим за цену 3-4 комнатной квартиры (не менее).... )) Сразу будет видно, что святые люди едут.
Блин, что-то не срослось с 15:26. А это пусть власть решает, в каком комменте прибыль больше, пусть так и будет