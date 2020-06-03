Главное, чтобы ехал. Самые странные и смешные ретровелосипеды

Фото: cameralabs.org

Третьего июня в мире отмечают День велосипеда. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН совсем недавно – в апреле 2018 года. А вот велосипедом человечество пользуется уже более 200 лет. Он по-прежнему остается самым экологически чистым видом транспорта, не причиняя никакого вреда окружающей среде. Кроме того, велосипед – отличный способ оставаться бодрым и здоровым, даже если вам за 80. И во многих странах это самое популярное средство передвижения и среди молодежи, и среди тех, кто постарше. Удобно – сел и поехал.

За свою историю велосипед подвергся массе странных модификаций: каких, вы можете увидеть в нашей фотоленте.