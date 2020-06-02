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Назван уровень падения реальных доходов россиян в 2020 году

, ИА "Амител"
Экономисты настроены более пессимистично, нежели Минэкономразвития
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2%, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование Института народохозяйственного прогнозирования.

Как отмечается в отчете, это рекордный показатель, который не фиксировали со времен кризиса 1998 года. Тогда доходы жителей страны сократились на 16%, а по данным Росстата – почти наполовину.

Снижение доходов сильнее всего ощутят люди из сферы услуг. Поскольку в этой отрасли занята основная масса населения, это приведет к снижению среднего уровня заработка по стране.

Оценка Института пессимистичнее той, которую приводит в своих прогнозах Минэкономразвития: ведомство ожидает снижение на 3,8%. Как отмечается, уровень доходов будет восстанавливаться постепенно, и на допандемийный уровень уйдет не менее трех лет.

Ранее amic.ru сообщил, что, по мнению экспертов, после пандемии коронавируса зарплата вырастет у врачей, пиарщиков, IT-разработчиков и антикризисных менеджеров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2020 15:50
- гость -

Подождите. Посмотрите для начала, что будет с курсом рубля после обнуления.

2.06.2020 16:02
- гость -

Все правильно экономисты более независимы нежели минэкономразвития.
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство

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