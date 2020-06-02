Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2%, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование Института народохозяйственного прогнозирования.

Как отмечается в отчете, это рекордный показатель, который не фиксировали со времен кризиса 1998 года. Тогда доходы жителей страны сократились на 16%, а по данным Росстата – почти наполовину.

Снижение доходов сильнее всего ощутят люди из сферы услуг. Поскольку в этой отрасли занята основная масса населения, это приведет к снижению среднего уровня заработка по стране.

Оценка Института пессимистичнее той, которую приводит в своих прогнозах Минэкономразвития: ведомство ожидает снижение на 3,8%. Как отмечается, уровень доходов будет восстанавливаться постепенно, и на допандемийный уровень уйдет не менее трех лет.

Ранее amic.ru сообщил, что, по мнению экспертов, после пандемии коронавируса зарплата вырастет у врачей, пиарщиков, IT-разработчиков и антикризисных менеджеров.