Специалист рассказал, как обезопасить смартфон при установке приложений

Некоторые приложения на смартфоне могут собирать персональные данные, злоупотреблять с рекламой и похищать деньги с банковских карт пользователей, заявила агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.

Так, она не рекомендует скачивать антивирусы от неизвестных разработчиков, поскольку "они могут не только собирать данные, но и блокировать доступ к телефону".

Кроме того, опасность могут представлять и встроенные браузеры на Android и веб-обозреватели с дополнительными функциями.

"В первом случае речь может идти о недостаточном уровне защиты данных, во втором – о сборе информации и огромном количестве рекламы, сопровождающей практически каждое действие пользователя", – предупредила эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с небезопасным ПО, Каримова порекомендовала скачивать программы только из официальных источников. Так пользователь значительно меньше рискует установить поддельное или потенциально опасное приложение, которое может получить доступ к данным устройства.