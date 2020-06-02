Молодежи предрекли проблемы с трудоустройством

У сегодняшних выпускников школ и вузов будет в три раза меньше шансов найти работу, чем у соискателей старше 25-ти лет, следуют результаты исследования "Профилум" на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey.

По итогам прошлого года уровень безработицы в мире среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 13,6%. В России этот показатель чуть выше — 14,79%. Вероятнее всего, уровень будет расти, так как пандемия нанесла урон почти всем сферам занятости.

В будущем работодатели чаще будут устраивать опытных соискателей, чтобы не тратить время на обучение молодых специалистов. Таким образом, шансов на трудоустройство у тех, кто моложе 25 лет, в три раза меньше, считают аналитики.

При этом проблема не так сильно коснется тех, кто учился по востребованным направлениям, например, на физтехе. А вот в гуманитарных областях ситуация будет гораздо сложнее, поскольку даже до кризиса найти работу там было непросто, заявил основатель компании SuperJob Алексей Захаров.

Кроме того, молодым соискателям придется понизить зарплатные ожидания на 20–30% — именно на столько уже сейчас снизились предлагаемые зарплаты, добавил Захаров.