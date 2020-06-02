Жаркая летняя погода в Алтайском крае в очередной раз сменится волной прохлады.

Уже в ночь на среду, 3 июня, в регионе местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +10...+15 градусов, местами по северо-западу +4...+9.

Днем в среду в Алтайском крае +18...+23 градуса, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В ночь на четверг, 4 июня, в регионе преимущественно без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.Температура +5...+10 градусов.

Днем 4 июня местами в предгорьях кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с. Столбики термометров поднимутся до +16...+21 градуса.

В ночь на пятницу температура воздуха в Алтайском крае упадет до +3...+8 градусов. Местами кратковременные дожди. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем 5 июня +15...+20 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле в ближайшие трое суток ночные температуры будут колебаться в пределах +4...+12 градусов.

Днем в среду, 3 июня, в краевой столице воздух прогреется до +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

В четверг в Барнауле преимущественно без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха составит +16...+18 градусов.

Пятница будет самым холодным днем нынешней рабочей недели. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +17 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 м/с, порывы до 13 метров, сообщают в региональном Гидрометцентре.