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Дорого, но прочно. Как выбрать качественный бетон и честного поставщика

, ИА "Амител"
На что обратить внимание при покупке стройматериалов, чтобы не пострадать от недобросовестных продавцов
Фото: tgorlovka.com

Фото: tgorlovka.com

За прочность бетона отвечает его марка. В Барнауле виды покрытия начинаются с М-100 и заканчиваются М-400: чем выше, тем прочнее. Цифра показывает, сколько килограммов сможет выдержать один квадратный сантиметр покрытия.

И дешевый, и дорогой бетон выглядят одинаково, чем пользуются поставщики, желающие заработать. И если строительные организации могут проверить материал в специальной лаборатории, то частные лица такой возможностью редко пользуются – услуга не дешевая. Через несколько лет у них может потрескаться фундамент или осыпаться основание забора. Но виноватого уже не найдешь. 

Как обманывают продавцы и посредники 

Обзванивая поставщиков бетона, можно наткнуться на посредника. Его цена гораздо меньше, чем напрямую с завода. Но есть вероятность, что он погрузит самую дешевую марку М-100 и выдаст ее за более дорогую и прочную. 

Объем покупатель тоже не может определить на глаз. Поэтому вместо 5 кубометров продавец может привезти 4,5-4,8, а то и еще меньше. Занижая качество и количество, он неплохо заработает с одной доставки. К примеру, 5 "кубов" бетона М-200 стоят 21 300 рублей. А 4,8 "куба" М-100 – 17 920 рублей. Более 3 000 рублей мнимой разницы будут у поставщика, чтобы поторговаться.

Также бетон могут изготовить на гравии (круглом камне), что не соответствует ГОСТу. Качественный бетон должен быть на щебне (колотом камне). Бетон на гравии будет дешевле и по марке схожий, но он хуже выдерживает ударные воздействия.

Иногда поставщики заманивают покупателей акциями. Например, предлагают привезти шесть кубических метров по цене пяти. Но автопарк Барнаула в основном состоит из миксеров (грузовиков для перевозки бетона) с бочками объемом три и пять куб.м. Доставка в таком случае должна стоить дороже, ведь потребуется две машины!

Конечно, в некоторые миксеры можно уместить такую кубатуру. Но в таком случае бочка внутри должна быть идеально вычищена. Даже если это будет сделано, не каждый перевозчик согласится везти такой перегруз. Тем более по цене обычной доставки. 

Как распознать мошенника

Если вам привезли бетон не ниже М-200, то в жаркую погоду уже через три часа по нему можно ходить и не марать обувь. Если же бетон не застывает, то заказ подменили маркой ниже, не говоря уже о возможном недогрузе. Чтобы не допустить такой ситуации, постарайтесь распознать обман еще на этапе переговоров. Подозрение должны вызвать следующие признаки:

  • Небольшая разница в ценах на бетон М-100 и М-200. Обычно не более 200 рублей, хотя должно быть не менее 500 рублей.
  • Доставка по 6 куб.м одним миксером (если это японский объемом 5 куб.м).
  • Вас не пустят на производство. Хотя поставщик уверяет, что "заводы и филиалы" у него повсюду. 
  • Поставщик готов привезти бетон в любое время, лишь бы заказали.
  • Слишком активные заверения продавца, что покажет все документы, что все – по ГОСТу. Как правило, настоящий завод не доказывает, что он настоящий.
  • Отказ от продажи под самовывоз (иначе обмануть не получится).

Обезопасить себя от подобного мошенничества и получить заказ в нужном качестве и количестве можно в компании "Базер". Предприятие поставляет бетон по Алтайскому краю с 2006 года. "Базер" принимает заказы по телефону, но вы всегда можете присутствовать на погрузке и увидеть процесс от и до. 

Цены можно посмотреть на сайте в разделах "Бетон, раствор" и "Спецтехника". Компания принимает заказы от двух кубометров. Постоянным клиентам – скидки.

ООО "Базер"
Сайт
Тел.: 8 (3852) 53-33-34;
8-964-603-3334;
8-913-210-2734;
E-mail: 602734@mail.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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