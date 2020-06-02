Астрономы зафиксировали крупнейшую вспышку на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце, сообщается на сайте НАСА.

Вспышка относится к М-классу, являющимся "средним из больших". По словам ученых, излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей, однако из-за нее может ухудшиться качество сотовой связи и временно пропасть сигнал спутников.

Появление вспышек и пятен (резкого снижения светимости) на Солнце после длительной паузы говорит о начале нового солнечного цикла, в течение которого активность звезды возрастает и всплесков становится все больше. Пока астрономы не могут точно сказать, сколько вспышек ожидает планету в ближайшее время, поскольку наблюдения занимают минимум полгода.