Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью

В случае успешных испытаний вакцины от коронавирсу массовая вакцинация россиян может начаться уже этой осенью, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в правительстве. Его слова передает "Ъ".

"Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", — заявил парламентарий.

Ранее amiс.ru сообщал, что Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат от COVID-19. Лекарство под торговым названием "Авифавир" разработано на основе "Фавипиравира", используемого в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.